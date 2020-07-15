السعودية اليوم / جامعة الجوف تنفذ 288 برنامجاً تدريبياً منذ بداية العام الجامعي 1441



سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة الجوف ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 288 برنامجاً تدريبياً مجانياً منذ بداية العام الجامعي 1441هـ وحتى يوم 21 من الشهر الجاري، استهدفت جميع فئات المجتمع في العديد من التخصصات، استفاد منها 27850 متدرباً ومتدربة يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والخيرية والتعليمية بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي أن العمادة نفذت منذ بداية العام الجامعي وحتى قبل تعليق الدراسة بسبب جائحة

وأضاف الدكتور العلي، أنَ 27066 متدرباً ومتدربة استفادوا من البرامج التدريبية المنفذة عن بُعد منهم 12922 متدرباً و 14144 متدربة يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والخيرية والتعليمية، حيث بلغ عدد المتدربين من القطاع الحكومي 13500 مستفيد ومستفيدة، ومن القطاع الخاص 2947 مستفيداً ومستفيدة، بينما وصل عدد المتدربين من الطلبة الجامعيين 3497 ، ووصل عدد المتدربين من الباحثين عن العمل 6373 ، فيما بلغ عدد المتدربين من القطاع الحر 268 متدرباً ومتدربة، ووصل عدد المتدربين من القطاع العسكري 393 ، وبلغ عدد المتدربين من القطاع الخيري 88 ، ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

// انتهى //

12:39ت م

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سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة الجوف ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 288 برنامجاً تدريبياً مجانياً منذ بداية العام الجامعي 1441هـ وحتى يوم 21 من الشهر الجاري، استهدفت جميع فئات المجتمع في العديد من التخصصات، استفاد منها 27850 متدرباً ومتدربة يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والخيرية والتعليمية بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي أن العمادة نفذت منذ بداية العام الجامعي وحتى قبل تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا ، 120 برنامجاً استفاد منها 1905 متدربين، كما نفذت منذ بداية تعليق العمل والدراسة وحتى شهر رمضان، 90 برنامجاً استفاد منها 8097 متدرباً ومتدربة، وقدمت خلال شهر رمضان 16 برنامجاً استفاد منها 3134 متدرباً ومتدربة، كما أن العمادة قدمت خلال فترة الحظر الكلي أيام عيد الفطر المبارك 20 برنامجاً استفاد منها 5462 متدرباً ومتدربة، ونفذت خلال فترة الصيف 42 برنامجاً استفاد منها 9252 متدرباً ومتدربة.وأضاف الدكتور العلي، أنَ 27066 متدرباً ومتدربة استفادوا من البرامج التدريبية المنفذة عن بُعد منهم 12922 متدرباً و 14144 متدربة يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والخيرية والتعليمية، حيث بلغ عدد المتدربين من القطاع الحكومي 13500 مستفيد ومستفيدة، ومن القطاع الخاص 2947 مستفيداً ومستفيدة، بينما وصل عدد المتدربين من الطلبة الجامعيين 3497 ، ووصل عدد المتدربين من الباحثين عن العمل 6373 ، فيما بلغ عدد المتدربين من القطاع الحر 268 متدرباً ومتدربة، ووصل عدد المتدربين من القطاع العسكري 393 ، وبلغ عدد المتدربين من القطاع الخيري 88 ، ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .// انتهى //12:39ت م0063

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