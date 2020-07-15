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لا وفيات بسبب كورونا في الإمارات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال آخر 24 ساعة.
وأرجع الشيخ محمد بن زايد، ذلك إلى فضل الله وتوفيقه ثم جهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد المجتمع.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في تويتر: هذه نتيجة مبشرة لنا جميعًا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الإمارات أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 375 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 512 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 55.573 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 46.025 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات حتى يوم أمس 335 حالة وفاة.
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