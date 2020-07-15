، الأرصاد تنبه: أتربة وغبار على مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤي

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (بحرة، والليث، والقنفذة، وأضم، والعرضيات، والأجزاء الساحلية).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة