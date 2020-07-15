السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألف و 429 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أنه تم تسجيل 582 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 24 ألف و 309 حالة.

// انتهى //

09:39ت م

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نيودلهي 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألف و 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى 937 ألف و 487 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أنه تم تسجيل 582 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 24 ألف و 309 حالة.// انتهى //09:39ت م0017

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