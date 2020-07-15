بنده تعلن وظائف في فروع الرياض والدوادمي لحملة الثانوية بدون خبرة

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تعلن شركة بنده للتجزئة عن توفر وظائف شاغرة للرجال في فروعها بكل من (الرياض، الدوادمي) لحملة الثانوية حسب المسميات والشروط التالية:

– موظف خدمة خضار (عدد 1 – الرياض – بنده حي البديعة)

المتطلبات: الثانوية العامة مع معرفة مناسبة في أساسيات اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إستلام وتخزين وترتيب المنتجات والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات والجرد الدوري للمخزون.

– بائع إلكترونيات (عدد 2 – الدوادمي – هايبر بنده الدوادمي)

المتطلبات: الثانوية العامة مع معرفة مناسبة في أساسيات اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: بيع السلع والخدمات الإلكترونية للعملاء وتقديم معلومات بشأن المنتجات والاستخدام والسعر وتلقي المدفوعات.

– موظف خدمة خضار (عدد 1 – الرياض – هايبر بنده الثغر)

المتطلبات: الثانوية العامة مع معرفة مناسبة في أساسيات اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إستلام وتخزين وترتيب المنتجات والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات والجرد الدوري للمخزون.

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– كاشير (عدد 1 – الرياض – بنده حي اشبيليا)

المتطلبات: الثانوية العامة مع معرفة مناسبة في أساسيات اللغة الإنجليزية والقدرة على القيام بعمليات المحاسبة (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: القيام بعمليات المحاسبة للعملاء واستلام النقود وإعادة الباقي بحرص ودقة باستخدام أجهزة المسح الضوئي.

نبذة عن الشركة:

شركة بندة للتجزئة (أسواق بنده) تأسست سنة 1978م لتكون أول سلسلة أسواق حديثة في المملكة العربية السعودية، وفي العام 1998م إندمجت بنده مع شركة العزيزية وتكونت شركة العزيزية بندة المتحدة لتستحوذ على أكبر حصة من سوق التجزئة بالمملكة، وفي العام 1999م انضمت شركة العزيزية بنده تحت مظلة مجموعة (صافولا) إحدى أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/11/23هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2ZsjROp

