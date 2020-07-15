آلية التسجيل بمنصة القبول الإلكتروني الموحد للكليات التقنية بالرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

إجراءات التسجيل بالقبول الإلكتروني

وأوضحت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، أنه بعد أداء الطالب الراغب في الالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض اختبار القبول المعد من قبل المركز الوطني للقياس والاختبار الإضافي إن وجد، يتعين عليه اتباع الخطوات الآتية للتقديم:

- الاطلاع على الكليات والأقسام والنسب المطلوبة للالتحاق في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض على موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد على الإنترنت عبر الرابط التالي (من هنا) أو عبر الموقع الخاص بكل جامعة أو موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- الاطلاع على التخصصات المتاحة للتقديم وشروط ومعايير القبول في جميع الجامعات والكليات التقنية.

- الدخول على رابط تقديم جديد من الصفحة الرئيسية لبوابة القبول وتعبئة البيانات المطلوبة في هذه الصفحة.

- تعبئة استمارة طلب الالتحاق من خلال موقع بوابة القبول الإلكترونية الموحدة على الإنترنت (من هنا) خلال فترة القبول الموضحة بالجدول الزمني

- إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات في أكثر من جامعة أو كلية تقنية؛ حيث إن البرنامج يعرض للطالب جميع التخصصات التي تتوافق مع الحد الأدنى للتقديم وفقًا لنسبة الطالب، ولا يعني بأي حال ضمان قبول الطالب في أي من التخصصات التي تظهر له، فزيادة عدد الرغبات المدخلة يزيد من فرصة القبول في إحدى الجامعات أو الكليات التقنية، وتوجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد لكل التخصصات وفق الجدول الزمني للتقديم.

- سيتم إعلام الطلاب المرشحين لدخول المقابلات الشخصية في الكليات التي تشترط مقابلة شخصية بمواعيد المقابلات من خلال الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد في اليوم المحدد في الجدول الزمني للتقديم وسيساند ذلك إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر الجوال.

- بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا وفق معايير القبول (النسبة المركبة أو المكافئة) وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد، وشروط القبول للكليات في الجامعات والكليات التقنية.

- بعد المفاضلة يتم إعلان نتيجة القبول حسب الجدول الزمني على بوابة القبول الإلكتروني الموحد، ويتعين على الطالب الدخول على حسابه على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للاطلاع على نتيجة الترشيح وتأكيد رغبته في القبول في التخصص المرشح له (يجب الانتباه أن عدم تأكيد الرغبة يلغي الترشيح).

- على الطالب الذي ليس له بيانات في نظام نور وقام بإدخال معدل الثانوية التراكمي بنفسه في صفحة بيانات الطالب في بوابة القبول الموحد مراجعة قسم القبول يالجامعة أو الكلية التقنية التي قبل بها حسب الفترة المحددة له مصطحبًا معه :

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أصل الشهادة الثانوية مع صورة منها.

أو أصل شهادة الإتمام والسجل الأكاديمي لنظام المقررات مع صورة منهما.

وللحاصلين على الشهادة من خارج المملكة فيلزم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

- على الطالب غير السعودي من أم سعودية الذي تم إشعاره بالقبول عن طريق موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد مراجعة قسم القبول بالجامعة التي قبل بها حسب الفترة المحددة له.

وأشارت منصة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، إلى أنه على الطالب غير السعودي من أم سعودية عند مراجعة قسم القبول يالجامعة أو الكلية التقنية التي قبل بها حسب الفترة المحددة له أن يصطحب المرفقات التالية:

أصل الشهادة الثانوية مع صورة منها أو أصل شهادة الإتمام والسجل الأكاديمي لنظام المقررات مع صورة منهما، وبالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة يلزم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

أصل هوية مقيم وجواز السفر وصورة منهما.

أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

أصل بطاقة الهوية الوطنية لوالدته وصورة منها.

إشعار ترشيح القبول واستمارة طلب الالتحاق بعد طباعتها من موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد مُوقعة من الطالب.

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