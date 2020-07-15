السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة



الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

03:23ت م

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الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //03:23ت م0286

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