شكرا لقرائتكم خبر عن «بروتوكولات» بالمنافذ البرية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” أن هناك لجانا خاصة بإعداد بروتوكولات للمنافذ البرية، مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة، والتي من خلالها سيتم إجراء استبيان للمسافرين حول تعرضهم لأي عارض صحي مرتبط بـ «وضع الأمراض»، ومنها قياس حرارة المسافرين، ومعرفة التاريخ المرضي للمسافر في حال استدعى الأمر، بما يضمن سلامته، وخلوه من الأمراض، ومنها فيروس «كورونا» المستجد، الذي قد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل: السرطان، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة.

توصيات وإرشادات

ونوهت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، بعدة توصيات للمسافرين خلال السفر وهي تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الأنفلونزا، أو السعال، وغسل الأيدي باستمرار، وتجنب ملامسة العين، أو الأنف، أو الفم، قبل غسل الأيدي، وتجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزرعة، وعند الشعور بالتعب يجب التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية.

ثلاثة مستويات

وأوضحت وزارة الصحة أن التنبيهات الصحية للسفر تعلم المسافرين والأطباء حول القضايا الصحية التي تؤثر على صحة المسافرين، مثل تفشي الأمراض في وجهات دولية محددة، مشيرة إلى أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، قسم تنبيهات السفر إلى ثلاثة مستويات، تتدرج من الأكثر خطورة «الأحمر»، إلى متوسط الخطورة «البرتقالي»، ثم الأقل خطورة «الأصفر».

أعراض مرضية

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وأشار إلى عدد من التعليمات قبل السفر، وهي التأكد من عدم انتشار الفيروس للوجهة المخطط السفر لها، وأنه يجب تقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة، بناء على أحدث المعلومات، وتجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وتجنب السفر أثناء وجود أعراض مرضية وفي حال الحاجة الملحة للسفر، لا بد من الإحاطة بالإجراءات الاحترازية حول عدوى كورونا.

أثناء السفر

وأوضحت أنه أثناء السفر، يجب تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مرارا وتكرارا بمطهر كحولي، أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، خاصة عقب مخالطة المصابين باعتلالات أو ‏بيئتهم مباشرة، وعند السعال والعطس، الحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا.

وتابعت: «إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكرا، وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدا، وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة، لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة».

مراقبة الأعراض

وأكدت أنه على العائدين من منطقة ينتشر فيها الفيروس، مراقبة الأعراض لمدة 14 يوما، وأخذ درجة الحرارة مرتين يوميا، وفي حال الإصابة بسعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة «أي درجة حرارة 37.3 درجة مئوية أو أكثر» أو صعوبة في التنفس، يجب البقاء في المنزل وعزل النفس وهذا يعني تجنب الاتصال الوثيق «1 متر أو أقرب» مع أشخاص آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، والاتصال على «937» مع إعطائهم تفاصيل السفر الأخيرة والأعراض.