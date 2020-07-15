السعودية عن استمرار هجمات الحوثيين: التحالف قادر على إيقافها

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة، مؤكدا قدرة التحالف العربي لدعم الشرعية على إيقافها.



وقال المجلس ،خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن محاولات استهداف المدنيين في المملكة، تعد أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد المجلس قدرة وكفاءة القوات المشتركة للتحالف العربي في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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والإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية سعودية.

وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

ونوه إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وطالب التحالف العربي، الخميس، المجتمع الدولي بوضع المسؤولية القانونية على النظام الإيراني لما يحدث باليمن.