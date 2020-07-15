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افضل موقع كوبونات وعروض الخصم بالعالم العربي



موقع الموفر هو أحد المنصات العربية الرائدة التي تقدم كوبونات خصم وعروض للعديد من المتاجر العربية والعالمية الرائدة في مختلف المجالات .

و يعمل الموفر على تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها للمتسوق العربي حيث تستطيع من خلال القسائم التي تحصل عليها من تخفيض تكاليف الشراء، والاستفادة من خصومات عديدة ، وتختلف قيمة هذا الخصم حسب المتجر والموسم ، فمثلا خلال مواسم الجمعة البيضاء والسوداء قد تصل التخفيضات الى مستويات قياسية تبلغ 70-80 بالمئة من قيمة المنتج او أحيانا أكثر ، وخلال ايام السنة تكون هناك كوبونات وعروض دائمة وتختلف من متجر إلى آخر .

نبذة تعريفية عن منصة الموفر

منذ سنة 2019 انطلق موقع الموفر في تقديم عروضه الخاصة والسريعة والسهلة في العثور على قسائم التخفيض والعروض الترويجية وكل ما تحتاجه لأشهر المواقع العربية مثل نون وسوق وغيرهم .

حيث بات موقع الموفر اليوم أكبر منصة عربية في هذا المجال باللغتين العربية والانجليزية ومع تصميم انيق وعصري ، والاف القسائم وعروض التخفيض لاحسن المتاجر العربية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

ويمتلك الموفر فريق عمل متكامل يعمل على تحديث كل قسائم التخفيض على مدار الاسبوع واليوم 24\7 ، فمثلا لو كنت تقيم في مصر ستجد كل الكوبونات المناسبة لك في بلدك والمتاجر التي يمكن أن تتسوق منها ونفس الشيء بالنسبة للمقيمين في الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، والجميل في خدمات الموفر ان كل الكوبونات المقدمة تعمل بشكل كامل 100 بالمئة.

كما انك لست بحاجة الى التنقل بين عشرات المواقع أثناء التسوق اون لاين، فكل المواقع والمتاجر متوفرة سواء المتاجر العامة او المتخصصة مثل جملون المتخصص في بيع الكتب ، منصة يوديمي المتخصصة في كورسات ،،،الخ .

وعوما هذه أهم المتاجر :

متجر شي ان

مكتبة جرير

متجر نون للدول العربية الثلاث مصر السعودية والامارات

امازون الامارات

امازون السعودية

سوق دوت كوم مصر

متجر اي هيرب المتخصص في المنتجات الغذائية الطبيعية.

وهناك العديد من المتاجر الاخرى يمكن اكتشافها بانفسكم

أحصل على أفضل الصفقات والعروض

نعلم جيدا أن التسوق الإلكتروني اليوم اصبح جد سهل وبسيط ، فقد تقوم بأي عملية شراء في بضع نقرات ، لكن الأمر المرهق أحيانا هو عمليات المقارنة بين المنتجات المعروضة في متاجر مختلفة، للوصول الي افضل عروض واحسن قسيمة شراء .

وهذا ما يقدمه الموفر لنا حيث يجمع كل المتاجر في منصة واحدة ، وبالتالي يختصر علينا الكثير من الوقت والجهد وتوفير المال طبعا وكل من يرغب في خوض هذه التجربة فما عليه الا اتباع إحدى الطريقتين :

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استخدام الموفر من خلال موقع الويب

استخدام تطبيق الموفر للهواتف الذكية .

استخدام الموفر من خلال الويب والاستفادة من كوبونات وعروض الصيف

الأمر في غاية البساطة وللاستفادة من اي عرض اتبع الخطوات التالية :

اولا : ادخل للموقع الخاص بالموفر على الرابط التالي : الموفر كوبونات وعروض

ثانيا : من الواجهة الرئيسية ابحث عن المتجر الذي تود التسوق منه او استخدم زر البحث ولنفترض أننا نبحث عن متجر اي هيرب ، الأمر في غاية البساطة اكتب ” اي هيرب في مربع البحث ” أن استعصى عليك ايجاد المتجر ، فكما تلاحظ في الصورة متجر اي هيرب موجود على اليسار وايضا هناك كوبون معروض في رئيسية الموقع .

بعد ذلك اضغط على المتجر وسيتم عرض كل الكوبونات او التخفيضات الموجودة في المتجر، وكن متأكد أن ما تجده في الموقع لن تجده في أي منصة أخرى .





استخدام الموفر من خلال التطبيق سهولة وسرعة في الحصول على التطبيقات

الطريقة الثانية التي تمكنك من الاستفادة من منصة الموفر هو تحميل تطبيقه الخاص للهواتف الذكية ، ونحن دائما نوصي المستخدمين باستعمال التطبيق احسن لعدة أسباب :

سهولة الوصول إلى كل المتاجر .

التطبيق حجمه صغير ، وتصفحه سريع جدا مقارنة بالموقع الالكتروني.

التطبيق يعطيك اخر التحديثات و العروض في لحظة صدورها .

كما أن بعض العروض او الكوبونات قد تكون محدودة بعدد معين من المستخدمين والتطبيق يعطيك دائما اولوية وسرعة في الاستفادة من أي كوبون او عرض .

للوصول إلى تطبيق الموفر من خلال :

كما يقدم الموفر مقالات قيمة حول احسن المنتجات ، حيث يمكنك ان تزور المدونة وستجد مقالات من قبيل احسن منتجات التجميل للنساء، احسن العطور للرجال ،،،الخ .

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