تعرف على مخاطر استخدام الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

نشر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها أثناء استخدامنا للأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء في حياتنا اليومية.

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وأوضح المركز أن التطورات التقنية توفّر لنا مستويات جديدة من الراحة والخدمة، فعلى سبيل المثال أصبح بالإمكان التحكّم بأجهزة التكييف عبر تطبيقات الجوال والدخول إلى المنزل عبر الأقفال الذكيّة بدلًا من استخدام الطريقة التقليدية في حمل المفاتيح، إضافة إلى مراقبة منازلنا من أي مكان في العالم من خلال الكاميرات الشبكية.

وتعتبر هذه التطورات التقنية مبتكرة ومثيرة للاهتمام، لكنها أيضًا تشكّل مجموعة جديدة من المخاطر السيبرانية التي تمتد لأن تصبح مخاطر جسدية، منها اقتحام وسرقة المنزل بعد اختراق الأقفال الذكية وانتهاك خصوصية المنزل من خلال اختراق الكاميرات الشبكية المنزلية، وتهديد سلامة أفراد العائلة في حال عبث المخترق بأنظمة الحريق الذكية، وأيضًا تهديد سلامة الأطفال وسرقة المعلومات البنكية في حال اختراق أنظمة الألعاب الذكية، واستنزاف سعة خدمة الإنترنت عند تعرّض شبكة المنزل للاختراق، بالإضافة إلى التعرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات الرسمية في حال اختراق واستخدام الحسابات البنكية والشخصية في أعمال مخالفة للأنظمة والقوانين.

ويسعى المركز الوطني إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة، وذلك من خلال رفع الوعي والمعرفة بالأمن السيبراني لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها عن طريق إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات، وإطلاق حملات وبرامج توعوية والتعاون مع المراكز الإرشادية الأخرى.

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