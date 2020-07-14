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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الملك سعود مع أبناءه يدخلون المسجد القديم في اليونان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صور تاريخية قديمة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" وهو يدخل إلى المسجد القديم (الفتح ) في اليونان لصلاة الجمعة.
ونشر حساب "الملك سعود"، الصور، مشيرًا إلى أن الملك سعود دخل المسجد مع أبناءه الأمراء : عبدالله وثامر وماجد و خالد وسلطان رحمهم الله.
وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء ساڤوبوليس وذلك عام ١٩٦٥ .
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