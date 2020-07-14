شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق 12 منتجًا عبر "اعتماد" منها تمكين الموظف من الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، اليوم، عن إطلاق 12منتجًا عبر منصة "اعتماد"، منها تمكين الموظف من الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي.

وأضاف أن الإنجازات التي حققتها منصة "اعتماد" الرقمية خلال الثلاث أشهر الماضية تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، لافتا إلى أن المنتجات الجديدة تخدم شرائح جديدة من المستفيدين وهم القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

وأوضح المنتجات الجديدة وهي كالتالي :

1-منتج خدمات الميزانية، ويوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويشمل ذلك المناقلات والتعزيز والاستعلام على بنود الميزانية.

2-سوق اعتماد حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المقاولين والموردين، ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية.

3-منتج المطالبات المالية القطاع الخاص (المقاولين والموردين) التى تمكن من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، على أن يتم تفعيل ذلك بشكل تدريجي.

4-منتج خدمات التكامل التى توفر الربط الإلكتروني مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفع بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد من خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامج (يسّر).

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5-منتج التقارير والمؤشرات الذي يمكن الجهات الحكومية من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرار، كما يساعد في تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات وتطوير المتابعة والتخطيط المالي.

6-منتج أوامر الإركاب الذي يقدم خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد، حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر واختيار الرحلة المناسبة وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

7-منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات الذي يمكن الموظف الحكومي من الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية.

8-منتج الضمان البنكي، وهي خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص (المقاولين والموردين) وربطها مع المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونياً من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي.

9-منتج بيانات اعتماد للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) الذى يوفر خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.

10- منتج إدارة الاستقطاعات الذى يتيح خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها.

11-منتج التمويل وبيع المستحقات الذي يُمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية من القطاع المالي والمصرفي من خلال منصة اعتماد.

12-منتج مزاد اعتماد الذى يساهم في إدارة عملية بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، ويستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين بالشراء.