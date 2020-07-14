شروط وإجراءات الالتحاق بجامعة الملك خالد

كشفت جامعة الملك خالد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم المقبل.

كما أوضحت جامعة الملك خالد، أنه فيما يتعلق بقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات الجامعة فإنَّ ذلك سيتم إلكترونيًّا بالتسجيل عبر الرابط التالي (من هنا) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى 28 من الشهر نفسه.

شروط التسجيل والقبول

وبينّت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عن الشروط المحددة اللازمة التي يجب توافرها في المتقدم بطلب تسجيل للالتحاق بإحدى كليات الجامعة والتي تتمثل في:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية

- في حال كان المتقدم من أم سعودية، عليه إرسال ما يثبت ذلك (الهوية الوطنية للأم – صورة شهادة الميلاد – كرت العائلة) على الإيميل الخاص بالجامعة عبر الرابط التالي من هنا

- الحصول على الهوية الوطنية.

- ألا يكون المتقدم قد فصل أكاديميًا أو تأديبيًا من الجامعة أو من أي جامعة سعودية أخرى.

- لقبول الكليات الصحية، يجب ألا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن ٩٠ ٪وأن يكون من خريجي السنة الحالية.

- ألا يمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة علمًا بأن الأولوية للقبول تكون لخريجي السنة الأحدث.

آلية تقديم طلب القبول:

كما أوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، خطوات وإجراءات تقديم طلب تسجيل التحاق بالجامعة، وذلك باتباع الخطوات التالية :

- الدخول على بوابة القبول من خلال الرابط التالي من هنا

- من قائمة القبول اختر (طلب قبول بكالوريوس للطلبة السعوديين).

- قم بتحديد جنس المتقدم ثم اضغط على طلب جديد.

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- التأكد من رقم الهوية (السجل المدني).

- إدخال البيانات كما هو مطلوب وموضح في الموقع.

- التأكد من صحة رقم الجوال حيث يتم التواصل مع المتقدم عن طريقه.

- إدخال التخصصات مرتبة وفق أولوية الرغبات لديك علمًا بأنه لن تظهر لك إلا الرغبات المتوافقة مع نسبتك.

- يمكن الدخول على الطلب وتعديل ترتيب الرغبات خلال فترة التقديم من خلال بوابة القبول تحديد الجنس ثم اختيار تعديل الطلب.

تنبيهات مهمة للقبول:

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، جميع الطلاب والطالبات المتقدمين والمتقدمات بطلبات تسجيل للالتحاق بالجامعة، ضرورة مراعاة والأخذ في الاعتبار والحسبان هذه الأمور:

- عند اختيار الرغبات سيتم إخفاء الرغبات التي لا يمحكن قبولك عليها لتدني نسبتك، علمًا بأن اختيارك للرغبة لا يعني قبولك عليها وسيتم الترشيخ وفق النسب والمقاعد المتاحة.

- تأكد أن الرغبة المختارة لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم حسب رغبتك.

- على المتقدم امتلاك حساب بنكي باسمه حتى يتمّ بث المكافأة عليه في حال قبوله (لدرج البكالوريوس فقط).

- يجب على المتقدم إرفاق صورة مناسبة وواضحة ذات خلفية بيضاء عند تقديم طلب القبول

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