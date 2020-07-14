توضيح من الجوازات حول تجديد «هوية مقيم» للعمالة المنزلية والتجارية

تطرقت لصلاحية الأقل من 14 شهرًا..
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنَّه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وذلك بعد استفسار أحد العمال قائلًا: «أنا عامل منزلي وعندي عائلة أقدر أجدد هويتي وهي تنتهي الإقامة بعد شهرين وهل يشملني القرار بالإعفاء لمدة ثلاثة شهور بدون رسوم».
وجاء رد الحساب الرسمي لمديرية الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كالآتي: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول».
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