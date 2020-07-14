صرف بدل الغلاء لطلاب الامتياز بجامعة الباحة

وجهت وزارة التعليم جامعة الباحة بصرف بدل غلاء المعيشة لطلاب الامتياز بأثر رجعي، وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الاطلاع على الأمر السامي، تبين وجود نص صريح بزيادة المكافآة بنسبة 10% ولا اجتهاد مع وجود النص، مبينة أن النص جاء عاما والقاعدة النظامية تنص على أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ولا يوجد في الأمر السامي ما يمنع صرف الزيادة إذ يصدق على الطلاب وطالبات الامتياز أنهم طلاب وليسوا موظفين أو غيره. وبين مصدر تربوي أن الجامعة حصرت طلاب وطالبات الامتياز المتضررين لتسليمهم مبالغ بدل غلاء المعيشة عن 12 شهرا وهي الفترة التي قضاها طالب الامتياز.



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