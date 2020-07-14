إغلاق 623 منشأة مخالفة في عسير

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد يحيى العاوي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وأكد إتلاف نحو 1998 كجم من المواد الغذائية الفاسدة إضافة إلى إغلاق 623 منشأة مخالفة، وذلك بعد أكثر من 3749 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي.
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