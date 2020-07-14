أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار تصاريح الذبح في المطابخ خلال العيد

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت أمانة الرياض خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال البوابة الإلكترونية: على الرابط هنا.

وأوضحت أمانة الرياض أن نهاية فترة التقديم ستكون يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ، وللاستفسار يمكن التواصل على واتساب الإدارة العامة لصحة البيئة على الرقم 96611451381.

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وقالت أمانة الرياض: إن هذه الخطوة تأتي توفيرًا لخيارات متعددة أمام السكان للذبح خلال عيد الأضحى المبارك.

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