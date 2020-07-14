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شكرا لقرائتكم أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار تصاريح الذبح في المطابخ خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار تصاريح الذبح في المطابخ خلال العيد
نهاية فترة التقديم ستكون يوم الخميس 2/ 12/ 1441
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت أمانة الرياض خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال البوابة الإلكترونية: على الرابط هنا.
وأوضحت أمانة الرياض أن نهاية فترة التقديم ستكون يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ، وللاستفسار يمكن التواصل على واتساب الإدارة العامة لصحة البيئة على الرقم 96611451381.
وقالت أمانة الرياض: إن هذه الخطوة تأتي توفيرًا لخيارات متعددة أمام السكان للذبح خلال عيد الأضحى المبارك.
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