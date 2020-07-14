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غبار وطقس حار إلى شديد الحرارة على السعودية غدًا
سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كذلك على طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي.
كما توقعت الأرصاد أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، فيما تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان، تمتد إلى الباحة.
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتوقعت الأرصاد أن تسجل مدن الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والطائف والقنفذة 20 درجة مئوية كأدنى درجات الحرارة.
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