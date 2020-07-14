اقتصر على اختصاص منظمة الطيران المدني..
أعلنت السفارة السعودية بهولندا صدور حكم من محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربعة بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنَّها تودّ التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الأيكاو)، وأنه ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية بهولندا: قرار محكمة العدل الدولية ليس له علاقة بموضوعية شكوى قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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