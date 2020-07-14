وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية لخريطة الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 2692 حالة اليوم الثلاثاء، وتصدرت جدة أعلى نسب الإصابة بـ263 حالة، كما تمَّ تسجيل220 في الهفوف و211 في الرياض و189 في المبرز و141 في أبها و134 في الدمام و112 في حائل و97في الطائف و81 في مكة المكرمة و75 في المدينة المنورة و55 في حفر الباطن و54 في الظهران و53 في خميس مشيط و48 في تبوك و44 في الجبيل و43 في الخبر و33 في ينبع و31 في بريدة.

وتمَّ تسجيل 30 في وادي الدواسر و29 في جازان و28في نجران و28 في كل من عنيزة والنعيرية و27 في الجفر و26 في القطيف و25 في سبت العلاية و24 في كل من شرورة والخرج و21 في رفحا و20 في كل من أبو عريش وصامطة و17 في العيدابي و16في كلٍّ من وادي بن هشبل وبيشة و15في عيون الجواء .

كما تمَّ تسجيل 14في كل من سكاكا وبيش وبلجرشي والخفجي و12في تربة و11في كل من بقيق ومهد الذهب و10في كل من الرس ورنية والليث و9 في كل من الحرجة وعرعر والدوادمي والسليل والمظيلف و8 في كل من خليص والقوز والعلا والمذنب و7 في كل من المجمعة والعيون والنماص وشقراء وميسان و6 في كل من المضة والبدائع وبقعاء والقريع.

بينما تمَّ تسجيل 5في كل من أحد رفيدة والخرمة وقصيباء والقرى ورجال المع وساجر والسحن و4 في كل من الأسياح وبدر الجنوب والباحة والمحاني والحائط وضرما والقنفذة و3 حالات في كل من سميراء ومليجة والكامل وصفوى والمويه وحوطة بني تميم والمجاردة وصبيا وتثليث والعقيق والبكيرية وراس تنورة والبشائر وحالتين فقط في كل من خباش والقوارة وفرسان وبارق والنبهانية والرويضة ورابغ ومحايل والمندق وضرية.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 177560، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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