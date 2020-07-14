«هواوي» تحتفي بتجربة التعليم عن بُعد بالسعودية.. وخبراء يقيّمون العملية

ناقشت قمة التعليم عبر الإنترنت في السعودية التي استضافتها «هواوي»، وعقدت برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع معهد «اليونيسكو» لتقنية المعلومات في التعليم تجربة التعليم عن بُعد وآفاق تطويره في المستقبل بناء على التجارب المكتسبة.

وسلط مسؤولو التعليم في المملكة العربية السعودية والصين خلال القمة الضوء على الحاجة إلى توفير التعليم بشكل سلس؛ لتحقيق أهداف المملكة في إنجاز التحول، ودور التكنولوجيا في تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء فترة تفشي الوباء المستمرة وتبادل الأفكار والآراء حول مكامن التطوير التي يجب العناية بها مستقبلًا.

وأشاروا إلى أن قطاع التعليم واجه مثل بقية القطاعات، العديد من التحديات التي فرضت اتخاذ بعض الإجراءات الجادة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ ما تسبب في فرض تغيرات متسارعة في ظل تحول المدارس والجامعات إلى التعلم عبر الإنترنت، وتناول المشاركون في القمة الحاجة إلى الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص، ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب، أحد أهم مكونات المجتمع.

وأتاح المؤتمر الفرصة لخبراء من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية في الصين؛ لتبادل خبراتهم ومناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة التي تتعلق بالتعليم عبر الإنترنت والذي من المتوقع أن يصبح الصيغة الطبيعية للتعليم في مرحلة ما بعد الوباء.

وأعلنت هواوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال القمة عن إطلاق أحدث منصة تعاونية للطلاب والجمهور تحت اسم «تعلّم»؛ حيث يمكن للطلاب الحصول على شهادة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال إتباع دورات تدريبية.

وستوفر البرامج للطلاب مصادر أكاديمية فائقة الجودة عبر منصة مفتوحة بما في ذلك توفير التدريب عبر الإنترنت لتعزيز معارفهم؛ حيث يهدف التعاون إلى ضمان استمرار العملية التعليمية في مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وغيرها. ولتشجيع الطلاب على المشاركة في برنامج بناء المعرفة، ستمنح هواوي من خلال مشاركتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قسيمة التقدم؛ لنيل شهادة HCIA المهنية في مختلف المجالات التقنية بشكل مجاني لأول دفعة من المتدربين، الذين يصل عددهم إلى 2000 متدرب.

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وقال محمد السحيم، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الرقمية السعودية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: «فرضت جائحة كورونا تعليق التعليم والتدريب حضوريًّا في المملكة، لكن بدعم القيادة وولاة الأمر في هذه الظروف الاستثنائية، أثبتت المملكة العربية السعودية مواكبتها أفضل المعايير الرقمية لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها، بما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية عن بُعد بنجاح، وقد أثبت شركاؤنا ومنهم هواوي دورهم بالغ الأهمية أثناء هذه الفترة الانتقالية، وترتكز جميع التجارب اليومية في الوقت الحالي على التكنولوجيا؛ حيث تعتمد مختلف القطاعات في المملكة الحلول الذكية بشكل متسارع أكثر من أي وقت مضى».

وقال تيري هي، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت»: «تلتزم هواوي بتوفير تقنياتها وخبراتها ومعاييرها العالمية في رعاية المواهب التي اكتسبتها على مدار سنوات من العمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لكل شرائح الجمهور في المملكة من خلال شركائنا وعملائنا. ويسعدنا الإعلان عن إطلاق مبادرتنا الأحدث (تعلّم) والتي تأتي ثمرة للتعاون المشترك بين هواوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث توفر المنصة محتوىً قيّمًا متاحًا عبر الإنترنت ومفتوحًا للجميع للاطلاع على أحدث التقنيات».

يُذكر أن هواوي تبرعت قبل فترة بألف جهاز لوحي لمبادرة «عطاء» التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أثناء فترة تفشي الوباء؛ بهدف تزويد الطلاب في المملكة بالوسائل اللازمة؛ لمواصلة التعليم عبر الإنترنت.

وتتماشى هذه الخطوة مع التزام هواوي بتمكين 10.000 موهبة من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة بحلول عام 2023 من خلال برنامج «خطوة» لتمكين المواهب السعودية.

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