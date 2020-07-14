السعودية اليوم / حاكم ولاية كاليفورنيا يأمر بإعادة فرض الإغلاق على بعض الأنشطة بعد تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19



واشنطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، بإغلاق دور السينما والمطاعم والمجمعات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية مجدداً، بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي: إن القرار يشمل أيضاً دور العبادة وصالات التمارين

وأكد أن على سكان الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد أن يتذكروا أن الفيروس التاجي لن يختفي حتى يكون هناك لقاح أو علاج فعال.

// انتهى //

19:21ت م

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واشنطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، بإغلاق دور السينما والمطاعم والمجمعات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية مجدداً، بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية.وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي: إن القرار يشمل أيضاً دور العبادة وصالات التمارين الرياضية ومراكز التسوق ومحالّ تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجري في قاعات مغلقة في ثلاثين مقاطعةً من المقاطعات الأكثر تضرراً بالوباء، لا سيما لوس أنجليس.وأكد أن على سكان الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد أن يتذكروا أن الفيروس التاجي لن يختفي حتى يكون هناك لقاح أو علاج فعال.// انتهى //19:21ت م0208

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