السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تنفذ أعمال صيانة لألعاب الأطفال بالحدائق وترفع 1290 طنا من الأنقاض



رفحاء 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

تنفذ بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية متمثلةً بإدارة الخدمات قسم التحسين والتجميل، الأعمال الدورية لصيانة وصبغ ألعاب الأطفال بالحدائق العامة والمنتزهات، والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات الخاصة بها لتوفير مكان ترفيهي جيد.

من جانب آخر رفعت البلدية 1290 طناً من الأنقاض والنفايات وما شابهها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بجانب العمل بالكنس الآلي واليدوي ، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال الصيانة الشاملة.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه البلدية حملاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك برفع الأنقاض المجهولة المصدر من جميع أنحاء مركز شعبة نصاب والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد العام.

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18:50ت م

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