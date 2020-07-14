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تسببت نقطة للصرف الصحي في ارتفاع منسوب الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمستشفى القرى العام، وحدوث تفاوت كبير للراغبين بالتوجه للمستشفى؛ بسبب ارتفاع الطريق، ما يجعل مستخدمي الطريق يعتمدون على حدسهم في اتجاه الطريق، بعد أن يغيب عن أعينهم بسبب الارتفاع العالي.
"الخليج 365" وقفت ميدانيًا على الموقع، وتبين وجود خطأ هندسي ظاهر، فبعد أن يكون الطريق كاملاً أمام قائد المركبة، يصل إلى نقطة عمياء لا يشاهد فيها سوى السماء، وتزداد المعاناة عندما ينعطف الطريق بشكل حاد إلى اليمين، ليجعل قائد المركبة في مواجهة الرصيف وأعمدة الإنارة في حال توجه بشكل مستقيم!
وأبدى عدد من زوار المنطقة استغرابهم من موافقة الجهة المسؤولة على تنفيذ المشروع بذلك الشكل، دون مراعاة السلامة المرورية، وبالذات للأشخاص الجدد الذين يرتادون المنطقة للمرة الأولى أو يحتاجون إلى مراجعة المستشفى.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 06:38 PM
تسببت به نقطة صرف تشكل خطرًا على العابرينخطأ هندسي يُربك مرتادي الطريق المؤدي لمستشفى القرى العام
تسببت نقطة للصرف الصحي في ارتفاع منسوب الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمستشفى القرى العام، وحدوث تفاوت كبير للراغبين بالتوجه للمستشفى؛ بسبب ارتفاع الطريق، ما يجعل مستخدمي الطريق يعتمدون على حدسهم في اتجاه الطريق، بعد أن يغيب عن أعينهم بسبب الارتفاع العالي.
"الخليج 365" وقفت ميدانيًا على الموقع، وتبين وجود خطأ هندسي ظاهر، فبعد أن يكون الطريق كاملاً أمام قائد المركبة، يصل إلى نقطة عمياء لا يشاهد فيها سوى السماء، وتزداد المعاناة عندما ينعطف الطريق بشكل حاد إلى اليمين، ليجعل قائد المركبة في مواجهة الرصيف وأعمدة الإنارة في حال توجه بشكل مستقيم!
وأبدى عدد من زوار المنطقة استغرابهم من موافقة الجهة المسؤولة على تنفيذ المشروع بذلك الشكل، دون مراعاة السلامة المرورية، وبالذات للأشخاص الجدد الذين يرتادون المنطقة للمرة الأولى أو يحتاجون إلى مراجعة المستشفى.
، خطأ هندسي يُربك مرتادي الطريق المؤدي لمستشفى القرى العام ،
المصدر : الخليج 365
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