شكرا لقرائتكم خبر عن "تأكد" يقدم خدماته لـ 70 ألف مستفيد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في الدمام بلغ 70,000 ألف مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وأبانت أن المركز يعمل على فترتين حيث تكون الصباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 في منتصف الليل.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز "تأكد" خُصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" حيث تتواجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.