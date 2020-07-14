السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يواصل جولاته التفقدية للمتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة



الباحة 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واس

واصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، زياراته الميدانية للمتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة ، حيث قام سموه اليوم بزيارة لمتنزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن ومتنزه الخلب في محافظة المندق .

ولدى وصول سموه متنزه الأمير مشاري ببني حسن تجول في أرجاء المتنزه واطلع على الخدمات المقدمة للزوار والسياح وأبرز الأعمال التطويرية التي شهدها المتنزه مؤخراً.

كما وقف سمو أمير الباحة على مشروع حديقة شلال خيرة بالمحافظة الجاري إنشاؤها ، مستمعاً إلى شرح من محافظ بني حسن خضر بن عبدالله الغامدي ومن رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالرحمن الديلمي ، عن مشروع الحديقة الذي يقع على مساحة ٢٢ ألف متر مربع وبتكلف تقدر بنحو 4 ملايين ريال ، ويتضمن مسطحات خضراء بمساحة ٧٠٠٠ متر مربع ، وبحيرتين مائية ، ومجرى مائياً بطول ٢٠٠ متر ، كما تحتوي على جلسات ومنطقة ألعاب وممرات ومواقع استثمارية تتضمن مطعماً ومقهى إلى جانب مواقف للسيارات ودورات مياه للرجال وللنساء ، فيما سينتهى من المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة بمشيئة الله .

وأشاد سموه بما احتواه المشروع من رؤية وخدمات سياحية ستكون إضافة ورافداً للمواقع السياحية بالمنطقة .

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى متنزه الخلب بمحافظة المندق ، حيث تجول سموه في حديقة الفراشة واستمع إلى شرح من مدير مؤسسة وسام البادية للمعارض والمؤتمرات عبدالله الزهراني عن البرامج والفعاليات التي تقام في الحديقة خلال فترة الصيف ، التي تتضمن فلكورات شعبية ، ودورات تدريبية ، وفقرات ترفيهية ، وجوائز و سحوبات يومية، وعروض مسرحية ، ومنافذ بيع ، وقطار الفراشة والفرق الاستعراضية ومنطقة ألعاب إلكترونية متخصصة لكل احتياجات الأطفال ، مشيراً إلى المشروعات التطويرية التي ستشهدها الحديقة خلال الفترة القريبة المقبلة ، والمتضمنة صالة ترفيهية تشمل ألعاباً إلكترونية وكهربائية ومطاعم ومقاهي ونادياً نسائياًومطلات وصالة لكبار الشخصيات.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن أبرز المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ، مستمعاً إلى شرح من رئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني ، ومن وكيل المحافظة عبدالعزيز بن مساعد بن رقوش عن تلك المشروعات المتضمنة مشروعات إنشاء حدائق ومن ضمنها المشروع الاستثماري بحديقة الفراشه والمتضمن تطوير واستثمار الجزء الواقع بمنتصف الحديقة بإنشاء صالة ألعاب إلكترونية ومقهى ومسرح وساحة فعاليات ، وإنشاء وتشغيل موقع ترفيهي ومطعم وجلسات للعائلات والعزاب ، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق ووحدات فندقية بالخلب ، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع سياحي فندق ووحدات فندقية بمتنزه الخلب ، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق ببلخزمر.

ونوه سموه أمير منطقة الباحة بما تضمنته حديقة الفراشة من مشروعات سياحية وبرامج ترفيهية أسهمت في جذب الزوار والمتنزهين ، مشيداً بجهود البلدية ومؤسسة وسام البادية على جهود في تطوير الحديقة وما تتضمنه من فعاليات وبرامج تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع .

عقب ذلك وقف سمو الأمير حسام بن سعود ، على ممشى الخلب الذي يبلغ طوله 950 متراً ، ويطل على القطاع التهامي ، وتم تشجيره وإنارته ، فيما سيركب عدد من ألعاب القوى خلال الفترة المقبلة بإذن الله .

رافق سموه في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ، وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط.

// انتهى //

16:54ت م

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