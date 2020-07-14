السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تبدأ القبول في برنامج ماجستير العلوم بـ"علم النفس الإكلينيكي".



الرياض 23 ذوالقعدة 1441 الموافق 14 يوليو 2020 واس.

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير العلوم في "علم النفس الإكلينيكي"، اليوم ولمدة أسبوعين، ويستهدف البرنامج خريجات تخصصات علم النفس التربوية منها و الإكلينيكية، من أجل إعدادهن في المجالات المهنية والأكاديمية والبحثية في مجال علم النفس الإكلينيكي، لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الصحة النفسية.

ويسعى البرنامج إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من المتخصصين في التشخيص وممارسة العلاج والتقييم النفسي والتأهيل، كذلك الأبحاث السريرية وسد حاجة سوق العمل بتخريج كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المستويات وأفضل الطرق المبتكرة في استخدام المهارات الإكلينيكية، ويتميز البرنامج بتقديم التدريب الميداني لمدة عام كامل في المستشفيات الرائدة تحت إشراف كادر مهني مؤهل يسهم في ارتقاء كفاءة الطالبة المهنية .

وتبلغ مدة الدراسة في برنامج ماجستير العلوم في "علم النفس الإكلينيكي"، عامين دراسيين تنقسم إلى مقررات تخصصية تدرس خلالها الطالبة (50) وحدة معتمدة وفي السنة الثانية تدريب سريري كامل يتكون من (500) جلسة علاجية تحت إشراف تدريبي.

الجدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة من خلال طرح مثل هذه البرامج تسعى إلى تخريج كوادر تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يركز أحد محاورها على رفع جودة الحياة حيث إن الصحة النفسية أحد أهم عواملها، وللتقديم على البرنامج عبر بوابة القبول الإلكتروني في عمادة الدراسات العليا: https://banssb.pnu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon

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16:50ت م

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