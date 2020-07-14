السعودية اليوم / نقاط فرز بصري بمطار القيصومة لقياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من سلامتهم



حفر الباطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أقامت صحة حفر الباطن نقاط فرز بصري صحية في صالات مطار القيصومة لقياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من سلامتهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد عودة الرحلات الداخلية.

وقدمت الطواقم الصحية بالمطار الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين والقادمين من خلال إتباع العادات الصحية والإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من

ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

16:48ت م

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حفر الباطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأقامت صحة حفر الباطن نقاط فرز بصري صحية في صالات مطار القيصومة لقياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من سلامتهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد عودة الرحلات الداخلية.وقدمت الطواقم الصحية بالمطار الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين والقادمين من خلال إتباع العادات الصحية والإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والحد من انتشاره، والمتضمنة الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها.ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //16:48ت م0153

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