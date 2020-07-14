شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل أعلى حصيلة تعافي من كورونا بـ 7718 حالة والان نبدء بالتفاصيل

• تسجيل 2692 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

• انخفاض أعداد الحالات الحرجة بـ 1.5%

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قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الوزارة ترصد انخفاضاً في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، موضحاً انخفاض أعداد الحالات الحرجة بـ 1.5% ورصد استقرار في الحالات المؤكدة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أعلى حصيلة تعافي من كورونا بـ 7718 حالة، وتسجيل 2692 إصابة جديدة و40 حالة وفاة -رحمهم الله-، موضحاً أن إجمالي حالات التعافي 177560 حالة، والوفيات 2283، والحالات الحرجة 2230 حالة، وإجمالي حالات الإصابة 237.803 حالة.

وأوضح أن عمليات الفحص لفيروس كورونا في المملكة ذات دقة عالية، وأن فحوص كورونا في المملكة تتجاوز مليونين و300 الف فحص.