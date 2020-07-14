السعودية | الصحة السعودية: انخفاض عدد المصابين بكورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: انخفاض عدد المصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعال، الثلاثاء أن هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة، معلناً تسجيل 2692 إصابة جديدة و 40 حالة وفاة، فيما كانت نسبة التعافي هي الأكبر اليوم بتسجيل شفاء 7718 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في السعودية 237803، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 177560، وبلغ إجمالي الوفيات 2283.

كما أوضح متحدث الصحة، أن فحوص كوفيد 19 في المملكة تجاوزت مليونين و٣٠٠ ألف فحص.

وأضاف "لا تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة .. ويجب العودة بحذر للحياة الطبيعية".