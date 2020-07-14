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رابط وشروط القبول في معهد سرب
براتب شهري يصل 3000 ريال خلال التدريب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل للتدريب في البرنامج المتعدد التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، ويستمر عامين، وينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.
وأتاح المعهد التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 14 يوليو 2020م ويستمر حتى الاثنين 27 يوليو 2020م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (هنا).
التخصصات المتاحة
وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يشمل 6 تخصصات هي: (قيادة القطارات، وصيانة المحركات، وصيانة السكك الحديدية، ومراقبة العمليات المتنقلة، ومراقبة التشغيل، وكذلك صيانة الإشارات والاتصالات), ويبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر 2020 , مبيناً أن مدة البرنامج عامان ( ونصف )، منها (عامان) في مقر المعهد و 6 أشهر تدريب عملي في مواقع العمل بشركة “سار”.
شروط القبول في معهد سرب
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80% ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال شهريا خلال السنة الأولى، و 3 آلاف شهريا للسنة الثانية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب.
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