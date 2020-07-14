، معهد "سرب" للخطوط الحديدية يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار" ،

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل للتدريب في البرنامج المتعدد التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عامين، وينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأتاح المعهد التسجيل اعتبارًا من الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠م ويستمر حتى يوم الأثنين ٢٧ يوليو٢٠٢٠م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يشمل ٦ تخصصات هي: قيادة القطارات، وصيانة المحركات، وصيانة السكك الحديدية، ومراقبة العمليات المتنقلة، ومراقبة التشغيل، وكذلك صيانة الإشارات والاتصالات. وأوضح الصقير أن البرنامج يبدأ فعليًا بمقر المعهد بمدينة بريدة مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر ٢٠٢٠ ومدة البرنامج عامان (ونصف)، منها (عامان) في مقر المعهد و٦ أشهر تدريباً عملياً في مواقع العمل بشركة "سار".
وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها ٢٠٠٠ ريال شهريًا خلال السنة الأولى، و٣ آلاف شهريًا للسنة الثانية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب .
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن ٨٠٪، وألا يزيد عمر المتقدم عن ٢٣ عامًا، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
واختتم المهندس الصقير بتدوين شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معبرًا في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه الشراكة الناجحة، ومؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 02:32 PM
بـ٦ تخصصات نوعيةمعهد "سرب" للخطوط الحديدية يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار"
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل للتدريب في البرنامج المتعدد التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عامين، وينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأتاح المعهد التسجيل اعتبارًا من الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠م ويستمر حتى يوم الأثنين ٢٧ يوليو٢٠٢٠م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يشمل ٦ تخصصات هي: قيادة القطارات، وصيانة المحركات، وصيانة السكك الحديدية، ومراقبة العمليات المتنقلة، ومراقبة التشغيل، وكذلك صيانة الإشارات والاتصالات. وأوضح الصقير أن البرنامج يبدأ فعليًا بمقر المعهد بمدينة بريدة مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر ٢٠٢٠ ومدة البرنامج عامان (ونصف)، منها (عامان) في مقر المعهد و٦ أشهر تدريباً عملياً في مواقع العمل بشركة "سار".
وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها ٢٠٠٠ ريال شهريًا خلال السنة الأولى، و٣ آلاف شهريًا للسنة الثانية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب .
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن ٨٠٪، وألا يزيد عمر المتقدم عن ٢٣ عامًا، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
واختتم المهندس الصقير بتدوين شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معبرًا في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه الشراكة الناجحة، ومؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
، معهد "سرب" للخطوط الحديدية يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار" ،
المصدر : الخليج 365
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