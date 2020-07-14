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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إحباط محاولة تهريب 1350 كيلو جرامًا من التنباك بميناء الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكّن أبطال الهيئة العامة بلجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 1350 كغم من "التنباك".
وأوضحت هيئة الجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تُقدّر بحوالي 675,000 ريال، فيما بالتعاون مع الشرطة تم ضبط المستقبلين.
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