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شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أحد المتاجر الشهيرة بعد ظهور حالة إصابة بـ كورونا في «القنفذة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قررت بلدية حلي بمحافظة القنفذة، إغلاق أحد المتاجر الشهيرة متجر أمس الاثنين، بحي المتاجر الشهيرة بمثلث حلي على الطريق الدولي؛ وذلك بعد ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لأحد العاملين فيه.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت (2,852) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2,704 ) حالات.
ويصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (235111) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (169842) حالة.
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