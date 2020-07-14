شكرا لمتابعة خبر عن موقف الموظف حال مخالفة صاحب العمل لشروط العمل وظروفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يتعرض بعض الموظفين بالقطاع الخاص لنوع من الغش نتيجة عدم الإلتزام ببنود التعاقد المتفق عليها ، كآداء أعمال ميدانية رغم الإتفاق على العمل المكتبي فقط.
ووفقاً لنظام العمل في المملكة يحق للموظف في هذه الحالة ترك العمل .
كما يحق له الحصول على كافة مستحقاته طالما ثبت ان صاحب العمل أو من يمثلة قد أدخل على العامل الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
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