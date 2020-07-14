شكرا لمتابعة خبر عن موقف الموظف حال مخالفة صاحب العمل لشروط العمل وظروفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتعرض بعض الموظفين بالقطاع الخاص لنوع من الغش نتيجة عدم الإلتزام ببنود التعاقد المتفق عليها ، كآداء أعمال ميدانية رغم الإتفاق على العمل المكتبي فقط.

ووفقاً لنظام العمل في المملكة يحق للموظف في هذه الحالة ترك العمل .

كما يحق له الحصول على كافة مستحقاته طالما ثبت ان صاحب العمل أو من يمثلة قد أدخل على العامل الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .