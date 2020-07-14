«الصحة»: 132 مصابًا بكورونا استفادوا بعلاج بلازما الدم.. و634 متعافيًا شاركوا في التبرع

كشفت وزارة الصحة، عن أن 132 مصابًا بفيروس كورونا، استفادوا من العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا، وذلك ضمن دراسة بحثية يشارك بها مجموعة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة.

وقالت الوزارة، إلى أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب المشاركة والانضمام لهذا البحث.

وأضافت، أن البحث لا يزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا، أو عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، وعبر منصات التواصل الإلكترونية «تويتر» أو عن طريق الايميل أو الهاتف الخاص بالدراسة.

وتابعت، أنه تواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز 18 ألف زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة، على أن الدراسة ما زالت نتائجها أولية ولم تظهر في الدراسة أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج، وأنه إجراء آمن، خاصة إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد جميع النتائج وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة.

وأوضحت، أن الدراسة شارك بها حتى الآن على مستوى المملكة 20 مستشفى، من مختلف القطاعات الصحية وهناك رغبة شديدة لدى الكثير من المستشفيات للمشاركة والتفاعل مع هذه الدراسة، كما يوجد أكثر من 634 متبرعًا وهو عدد ممتاز يعكس مدى اهتمام المجتمع بالدراسات والأبحاث.

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