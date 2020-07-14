«حساب المواطن» يوضّح الخطوات المُتّبعة حال كانت الأهلية «معلق»

لابد من التوجّه للبوابة الإلكترونية..
أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية التصرف حال كانت الأهلية «معلق لإثبات حالة»؛ حيث ذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنه إذ ما كانت حالة الأهلية «معلق لإثبات حالة»، لابد من التوجّه للبوابة الالكترونية عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات» وإرفاق المستندات المطلوبة، لافتاً إلى أنه في حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية.
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن، بأن حالته كانت «معلق» متسائلًا عن كيفية حل هذه المشكلة.
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