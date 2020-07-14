الحصيني: حرارة شديدة وأمطار ورياح وأتربة

عن طقس اليوم...
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على معظم المناطق بالمملكة، اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».
وكشف عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من منطقة عسير وغرب منطقة نجران والربع الخالي، إضافة إلى اليمن وعمان، إلى جانب هبوب رياح متفاوتة وأتربة على المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والساحل الغربي، تمتد الى القصيم، ونجران، والباحة، وعسير.
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