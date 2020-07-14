«تعليم القطيف» يتسلم المقررات الدراسية للعام الجديد وسط إجراءات احترازية

تُغطي مُتطلبات 319 مدرسة..
تسلم مكتب تعليم القطيف، الدفعتين الأولى والثانية، من المقررات للعام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب كورونا، تضمنت تعقيم وتطهير المستودعات.
وذكرت قناة الإخبارية في تقرير من مراسلتها بالقطيف شادن الحايك، أن الكتب التي تم تسلمها تغطي 319 مدرسة منها 149 مدرسة للبنين، و170 مدرسة للبنات بما في ذلك رياض الأطفال، لافتة إلى أن تعليم القطيف في انتظار التوجيهات الصادرة من وزارة التلعيم حول آلية بدء العام الدراسي الجديد.
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