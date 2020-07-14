السعودية اليوم / ورشة عمل بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات حول مواجهة تداعيات كورونا



القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نظمت جامعة الدول العربية ورشة عمل حول "الحوار بين المؤسسات :كيفية مواجهة كوفيد19 والتداعيات على العلاقات العربية الأوروبية "وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس ،وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الحوار2 ، الذي تم تدشينه عام 2018.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن ورشة العمل استهدفت تبادل المعلومات حول كيفية تعامل الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي مع فيروس

وتعد هذه الورشة استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الإولى من التعاون التي استمرت 4سنوات في تعزيز العلاقات العربية الأوروبية من خلال زيادة المعرفة المشتركة حول الإطار المؤسسي والأولويات لكلتا المنظمتين وتحديد موضوعات التعاون والأوسع نطاقا.

//انتهى//

13:53ت م

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القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنظمت جامعة الدول العربية ورشة عمل حول "الحوار بين المؤسسات :كيفية مواجهة كوفيد19 والتداعيات على العلاقات العربية الأوروبية "وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس ،وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الحوار2 ، الذي تم تدشينه عام 2018.وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن ورشة العمل استهدفت تبادل المعلومات حول كيفية تعامل الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي مع فيروس كورونا وماهى التداعيات المستقبلية للفيروس علًى الديناميات العالمية وبالاخص على العالم العربي والأوروبي بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون التعاون بين المنطقتين والمنظمتين لمواجهة هذا الوباء.وتعد هذه الورشة استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الإولى من التعاون التي استمرت 4سنوات في تعزيز العلاقات العربية الأوروبية من خلال زيادة المعرفة المشتركة حول الإطار المؤسسي والأولويات لكلتا المنظمتين وتحديد موضوعات التعاون والأوسع نطاقا.//انتهى//13:53ت م0093

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