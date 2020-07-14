السعودية اليوم / تعليم جازان يتأهل لتمثيل المملكة عالمياً في معرض جلوب البيئي



جيزان 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واس

تأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة عالمياً في فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم الذي يستمر حتى 16 يوليو الحالي وتشرف عليه عدد من الجهات العالمية وتشارك فيه إدارات التعليم بالمملكة.

وجاء تأهل تعليم جازان لتمثيل الوطن عبر البحث (دراسة علمية حول النمل الأبيض وعلاقته بالتربة في محافظة صامطة - دراسة مسحية لمجموعة من العينات) المقدم من الطالب خالد عبدالعزيز سحاري حيث حصل البحث على ثلاث شارات دولية وأربع نجوم إضافية ليكون ضمن أفضل 17 بحثًا مقدمة من إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وتأهل على إثرها لتمثيل المملكة في المؤتمر.

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي فريق البحث على هذا المنجز الذي يضاف لسجل المنجزات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات الإدارة على المستويين المحلي والدولي، مقدماً الشكر لجامعة جازان وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة ومركز الأبحاث الزراعية التي قدمت الدعم للطالب أثناء عملية البحث، متمنياً للفريق التوفيق في تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بهذا الوطن.

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12:45ت م

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