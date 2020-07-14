السعودية اليوم / الهند تسجل 28498 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه ُسجلت553 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و727 وفاة.

// انتهى //

09:26ت م

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نيودلهي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906 آلاف و752 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه ُسجلت553 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و727 وفاة.// انتهى //09:26ت م0019

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