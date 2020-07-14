خبير أرصاد لـ”المواطن”: موسم الغبار بجازان يستمر لنهاية أغسطس

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

عادت موجة غبار كثيفة لمنطقة جازان أمس وغطت سماء القرى والمحافظات مصحوبة برياح شديدة أدت إلى حجب الرؤية خصوصاً على الطرقات الرئيسية والمكشوفة، كما تسببت في عرقلة السير على الطرقات وعدة حوادث وألزمت المواطنين منازلهم تحسباً من الإصابة أو التعرض لأذى.

من جانبه قال خبير الأرصاد الجوية علي المشهور لـ” متابعات الخليج 365” إن موسم الغبار لهذا العام بدأ يوم السبت 20 يونيو 2020م وينتهي مع نهاية الثلث الأول من أغسطس، ومن المتوقع وحسب ما تشير إليه آخر تحديثات الخرائط الجوية إلى احتمال حدوث عواصف رعدية ماطرة محملة بأمطار غزيرة مع أواخر الثلث الأخير من يوليو 2020م.

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وأضاف المشهور: قد ينتهي موسم الغبار قبل موعده المعتاد بمشيئة الله تعالى والتغيير وارد حسب ما يستجد من ظروف جوية.

وبين المشهور أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين:- أولاً: تكون بداية الغبار جافة لأن مصدره رياح جافة قادمة من صحاري أفريقيا وتكون خلال الفترة ما بين يونيو حتى نهاية الثلث الثاني من يوليو وتقل معها نسب الرطوبة وتكون الأمطار متفرقة.

وثانياً: يكون الغبار محملاً بالرطوبة لأن مصدره الرياح الموسمية الرطبة وتكون خلال الفترة من الثلث الأخير من يوليو إلى شهر أغسطس وهي بداية موسم أمطار الخريف الفعلي، ومعه تزداد نسب الرطوبة بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة والتي تسبق بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحياناً مع جريان للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية منطقة جازان.

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