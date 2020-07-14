الحصيني يتوقع أجواء شديدة الحرارة وأمطارًا خفيفة بعدة مناطق

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير، وغرب نجران، واليمن وعمان والربع الخالي.

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وأوضح أنه من المتوقع رياح متفاوتة وأتربة على المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة، وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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