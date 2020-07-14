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ذكرت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس، الإثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.
وأعلنت الصين أيضاً عن خمسة مرضى جدد دون أعراض، انخفاضاً من ستة في اليوم السابق.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيس للصين بلغ حتى يوم الإثنين 83605.الصين فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:18 AM
جميعها وافدة من الخارجالصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
ذكرت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس، الإثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.
وأعلنت الصين أيضاً عن خمسة مرضى جدد دون أعراض، انخفاضاً من ستة في اليوم السابق.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيس للصين بلغ حتى يوم الإثنين 83605.
، الصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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