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طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاجأ متابعو طفلة مشهورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها عن منتج للبالغين لا يتناسب مع عمرها الذي يتراوح ما بين 12-13 سنة.‏

وانتقد المتابعون أسرة الطفلة، بسبب استغلالها في الإعلان لمنتجات خاصة بالمتزوجين، دون مراعاة لعمر الطفلة ‏الصغيرة والأطفال الذين يتابعونها.‏

وطالب المتابعون الجهات المسؤولة بالتدخل لاتخاذ اللازم بحق أسرة الطفلة.

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