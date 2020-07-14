شكرا لمتابعة خبر عن طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاجأ متابعو طفلة مشهورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها عن منتج للبالغين لا يتناسب مع عمرها الذي يتراوح ما بين 12-13 سنة.
وانتقد المتابعون أسرة الطفلة، بسبب استغلالها في الإعلان لمنتجات خاصة بالمتزوجين، دون مراعاة لعمر الطفلة الصغيرة والأطفال الذين يتابعونها.
وطالب المتابعون الجهات المسؤولة بالتدخل لاتخاذ اللازم بحق أسرة الطفلة.
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