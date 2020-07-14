شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم من يستدين ليضحي، أو من يقوم بالأضحية وهو مديون.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك " إنه لا حرج في استدانة الشخص حتى يضحي، مشيرًا إلى أن الأضحية ليست واجبة لكنها مستحبة.

ولفت إلى أنه لابد أن يكون الشخص الذي يقدم على ذلك دخلا شهريا ثابتا.