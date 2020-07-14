شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم من يستدين ليضحي، أو من يقوم بالأضحية وهو مديون.
وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك " إنه لا حرج في استدانة الشخص حتى يضحي، مشيرًا إلى أن الأضحية ليست واجبة لكنها مستحبة.
ولفت إلى أنه لابد أن يكون الشخص الذي يقدم على ذلك دخلا شهريا ثابتا.
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