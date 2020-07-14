السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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