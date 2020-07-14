شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وغبار على الشرقية و 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.